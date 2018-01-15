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Лента · В России
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Российским производителям технических средств реабилитации обещают поддержку

15.01.2018

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшей 5 декабря 2017 года встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам.

В частности, Правительству РФ поручено представить до 15 февраля 2018 г. предложения по определению единственных исполнителей из числа российских организаций – производителей кресел-колясок для инвалидов закупок таких кресел-колясок, осуществляемых для федеральных нужд в 2018 году, в размере не более 30% от общего объема указанных закупок.

В целях обеспечения доступности и повышения качества технических средств реабилитации, формирования гибкой системы учета индивидуальных потребностей инвалидов в таких средствах, а также развития реабилитационной индустрии правительству поручено подготовить до 30 марта 2018 г. предложения, предусматривающие возмещение начиная с 2018 года отечественным производителям инновационной продукции реабилитационной направленности затрат на проведение апробации (опытной эксплуатации) такой продукции с участием инвалидов.

Кроме того, правительству поручено до 1 октября 2018 года проработать вопросы формирования электронного каталога технических средств реабилитации и предоставляемых инвалидам услуг, а также подготовить предложения по осуществлению маркировки технических средств реабилитации.

Перечень поручений также предусматривает принятие мер по совершенствованию процедуры медико-­социальной экспертизы.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
технические средства реабилитации
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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