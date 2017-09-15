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Российский «Вириом» готовит клиническое исследование препарата для лечения саркомы

15.09.2017

В следующем году «Вириом» (входит в группу компаний «ХимРар») намерен приступить к клиническому исследованию препарата для лечения саркомы. Оно будет проходить в первую очередь на базе канадских клиник. Об этом директор по стратегическому развитию «Вириом», к.м.н. Елена Якубова рассказала в рамках конференция «Биотехмед», которая 14-15 сентября проходит в Геленджике.

Первоначально проект реализовался в сотрудничестве с компанией «Джонсон и Джонсон», которая заказала проведение исследований инновационной молекулы, считавшейся перспективной с точки зрения лечения рака яичника.

- Могу с гордостью сказать, что то, что не смогли сделать химики в Бельгии, Нидерландах и Индии, сделали российские ученые, - говорит Елена Якубова. - Причем если иностранные лаборатории безрезультатно бились над этим вопросом 6 лет, наша справилась всего за полтора года. К сожалению, молекула оказалось неэффективной в терапии рака яичников. Мы отказались от этих показаний. Но наука не стоит на месте. Пока мы проводили свое исследование, вышла статья канадских ученых о том, что данная молекула имеет перспективы для лечения саркомы. Однако я вынуждена признать, что исследование мы будем проводить в Канаде. И не только потому, что первоначально это открытие сделали именно канадцы. Еще и потому, что там мы сможем зарегистрироваться по упрощенной схеме, быстро. Более того, мы рассчитываем на финансовые преференции, которые впоследствии мы сможем использовать для работы с другими молекулами. Ну и, наконец, реальность такова, что когда наша молекула уже готова к продаже, на Западе нам предлагают за нее ровно в 10 раз больше (в долларах), чем в России.

При этом Елена Якубова отметила, что государство сделало большой шаг вперед в плане развития отечественной фармацевтической отрасли, но все же множество проблем остаются нерешенными и есть над чем работать.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
клинические исследования
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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