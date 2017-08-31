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Лента · В России
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Российские ученые привлекли инвестиции для лечения пациентов с множественной миеломой

31.08.2017

Венчурный биотехфонд Primer Capital инвестировал в разработку препарата для пациентов с множественной миеломой компании «Гемофарм». Инвестиции будут направлены на реализацию доклинических исследований.

Множественная миелома – это неизлечимая опухоль, которая характеризуется поражениями костей, почечной недостаточностью, анемией, инфекциями и нейропатией. В подобных заболеваниях исследователи борются за продолжительность и качество жизни. Высокая токсичность существующих препаратов и их низкая эффективность делают необходимым разработку малотоксичных таргетных средств, повышающих выживаемость больных.

Таким препаратом, рассчитывает инвестор, станет разработка компании «Гемофарм», т.к. ее прямых аналогов на мировом фармацевтическом рынке сегодня нет. Разрабатываемый препарат представляет собой гуманизированное антитело с высокой противоопухолевой активностью и низкой токсичностью. Он уже показал высокую эффективность in vivo.

«Мы рассчитываем, что доклинические исследования подтвердят высокую эффективность препарата, в таком случае наш фонд будет готов рассматривать участие в следующем раунде проекта для реализации клинической стадии. Потенциально эта разработка может заинтересовать многие фармацевтические компании не только в России», – комментирует исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская.

Primer Capital – венчурный фонд, инвестирующий в проекты фармацевтической и биотехнологической отраслей. Среди профинансированных проектов: система обработки данных клинических исследований, препарат для лечения и профилактики тромбозов, разработка инновационного метода диагностики дерматологических заболеваний, сервис подбора персонализированной противоопухолевой терапии. Среди текущих партнеров фонда: Сколково, Северо-Западный центр трансфера технологий, РВК, ФРИИ.

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OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Формат низкоценовых аптек исчерпывает свой потенциал
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