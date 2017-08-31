Российские ученые привлекли инвестиции для лечения пациентов с множественной миеломой

Венчурный биотехфонд Primer Capital инвестировал в разработку препарата для пациентов с множественной миеломой компании «Гемофарм». Инвестиции будут направлены на реализацию доклинических исследований.

Множественная миелома – это неизлечимая опухоль, которая характеризуется поражениями костей, почечной недостаточностью, анемией, инфекциями и нейропатией. В подобных заболеваниях исследователи борются за продолжительность и качество жизни. Высокая токсичность существующих препаратов и их низкая эффективность делают необходимым разработку малотоксичных таргетных средств, повышающих выживаемость больных.

Таким препаратом, рассчитывает инвестор, станет разработка компании «Гемофарм», т.к. ее прямых аналогов на мировом фармацевтическом рынке сегодня нет. Разрабатываемый препарат представляет собой гуманизированное антитело с высокой противоопухолевой активностью и низкой токсичностью. Он уже показал высокую эффективность in vivo.

«Мы рассчитываем, что доклинические исследования подтвердят высокую эффективность препарата, в таком случае наш фонд будет готов рассматривать участие в следующем раунде проекта для реализации клинической стадии. Потенциально эта разработка может заинтересовать многие фармацевтические компании не только в России», – комментирует исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская.

Primer Capital – венчурный фонд, инвестирующий в проекты фармацевтической и биотехнологической отраслей. Среди профинансированных проектов: система обработки данных клинических исследований, препарат для лечения и профилактики тромбозов, разработка инновационного метода диагностики дерматологических заболеваний, сервис подбора персонализированной противоопухолевой терапии. Среди текущих партнеров фонда: Сколково, Северо-Западный центр трансфера технологий, РВК, ФРИИ.