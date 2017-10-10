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ФармФирма «Сотекс» провела пресс-конференцию по вопросам лечения гриппа и ОРВИ

10.10.2017

Профессор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, главный внештатный пульмонолог Министерства обороны России Андрей Зайцев на прошедшей 19 сентября пресс-конференции затронул важную тему лечения гриппа и ОРВИ. Профессор развеял основные мифы о простудных заболеваниях, особо отметив отсутствие показаний для назначения антибиотиков в случае неосложненного течения острой респираторной вирусной инфекции. В рамках своего выступления Андрей Зайцев большое внимание уделил роли янтарной кислоты в лечении простуды, указав, что соединение играет роль регулятора физиологических и биохимических процессов, вследствие чего нашло применение в самых разных областях медицины.

По словам Андрея Зайцева, использование янтарной кислоты в терапии простудных заболеваний позволяет восстановить регуляторные механизмы, устранить факторы, являющиеся причиной общей слабости, быстрой утомляемости и астении. Применение янтарной кислоты в составе комбинированных препаратов оправданно, это влияет на восстановительные процессы внутри организма, подчеркнул эксперт.

Источник публикации: ФармФирма «Сотекс»

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Метки
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
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