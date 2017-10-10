ФармФирма «Сотекс» провела пресс-конференцию по вопросам лечения гриппа и ОРВИ

Профессор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, главный внештатный пульмонолог Министерства обороны России Андрей Зайцев на прошедшей 19 сентября пресс-конференции затронул важную тему лечения гриппа и ОРВИ. Профессор развеял основные мифы о простудных заболеваниях, особо отметив отсутствие показаний для назначения антибиотиков в случае неосложненного течения острой респираторной вирусной инфекции. В рамках своего выступления Андрей Зайцев большое внимание уделил роли янтарной кислоты в лечении простуды, указав, что соединение играет роль регулятора физиологических и биохимических процессов, вследствие чего нашло применение в самых разных областях медицины.

По словам Андрея Зайцева, использование янтарной кислоты в терапии простудных заболеваний позволяет восстановить регуляторные механизмы, устранить факторы, являющиеся причиной общей слабости, быстрой утомляемости и астении. Применение янтарной кислоты в составе комбинированных препаратов оправданно, это влияет на восстановительные процессы внутри организма, подчеркнул эксперт.

Источник публикации: ФармФирма «Сотекс»