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Лента · В России
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Россия подала заявку на вступление в PIC/S

12.09.2017

Сегодня, 12 сентября, глава департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин и директор ФГБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков на заседании комитета PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) начали переговоры о присоединении нашей страны к организации. Об этом на мероприятии, посвященном 15-летию АРФП, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«Думаю, это будет одним из основных направлений нашей работы в дальнейшем, чтобы максимально обеспечивать доступ российских препаратов на международные рынки. Для этого мы должны участвовать в международных организациях, которые в той или иной мере оказывают влияние на доступ препаратов на другие рынки», – отметил замминистра.

Старший вице-президент Stada Arzneimittel AG и генеральный директор АО «Нижфарм» Дмитрий Ефимов отметил, что основная деятельность, которую вела АРФП последние 15 лет посвящена качеству лекарственных средств. В 2001 г. ассоциация, наверное, впервые вынесла вопрос перехода на стандарты GMP на общественное обсуждение. «Это тот редкий момент, когда отрасль запросила большего регулирования для себя. Очень отрадно, что через 12-13 инициатива, казавшаяся в начале размытой, стала реальностью», – сказал он.

По словам Дмитрия Ефимова, отрасль сейчас активно развивает экспорт и фармпроизводителям большой поддержкой была бы интеграция российского инспектората с европейским институтами.

Представители отрасли полагают, что на процесс вступления уйдет около года. У российского инспектора за последние два года накопилась практика проверок, что должно способствовать вступлению нашей страны в ряды PIC/S.

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) – система сотрудничества фармацевтических инспекций, основная задача объединения – взаимное признание результатов инспектирования стран-членов организации.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GMP
Система сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/s)
Персоны
Алехин Алексей Викторович

Директор департамента, Минпромторг РФ
Ефимов Дмитрий Валерьевич

Старший вице-президент STADA AG, гендиректор «Нижфарм»
Цыб Сергей Анатольевич
Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Шестаков Владислав Николаевич
Директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик»
Фармвестник-ТВ
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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