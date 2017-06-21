Роспотребнадзор выявил БАДы, содержащие не заявленные при госрегистрации фармсубстанции

Роспотребнадзор в 2016 году завершил разработку метода определения недекларированных лекарственных препаратов (синтетических ингибиторов фосфодиэстеразы-5: тадалафила, варденафила и силденафила) в биологически активных добавках к пище. Это позволяет усилить контроль и выявить на потребительском рынке и изъять из обращения несколько партий фальсифицированных БАДов из Китая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о БАД «Либао» из линии продуктов Menergizer (капсулы массой 330 мг) производства ООО «Фужуйши», дата производства партии 15.09.2016 год. Информация о номере партии отсутствует. Добавки обнаружены в реализации в городе Благовещенск (Амурская область).

Также не указанные при регистрации субстанции обнаружены в составе БАД «Саймы» (капсулы по 350 мг) производства ООО «Биоинженерная компания «Чжин Юань Тхан», дата производства 12.03.2016 года, номер партии 2016031201. Продукция выявлена в реализации в городе Когалым (Ханты-Мансийский АО-Югра) и в Майкопе (Республика Адыгея).

Роспотребнадзор выявил нарушения в составе БАД «Инфорте» (INFORTE) (капсулы по 0,3 г) производства Meizhou Hengrun Biology Industry Co., Ltd, Lvdanlan Industrial Zone, Guangdong , номер партии – 250516, дата производства 25.05.2016 года. Продукция реализовывалась в Новосибирской области.

Кроме того, в Федеральную службу в конце февраля 2017 года поступило обращение Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль» с информацией о возможном нахождении в обороте на территории РФ фальсифицированной БАД «Эректогенон» (ERECTOGENON), капсулы массой 0,5 г производства санкт-петербургского ООО «ВИС».

Учитывая, что «Эректогенон» проходил госрегистрацию в Республике Казахстан, информация о нахождении в обороте указанной БАД, содержащей не заявленные при госрегистрации фармсубстанции (тадалафил), направлена в Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК для принятия соответствующих мер.