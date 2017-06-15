Роспатент уверен в своей позиции по леналидомиду

Роспатент уверен, что патент на препарат Ревлимид (МНН леналидомид) компании Celgene выдан обоснованно. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев полагает, что эта позиция устоит в судах, если, конечно, не возникнет новых материалов. Об этом он заявил на конференции «Локализация производства в фармацевтической отрасли», организованной компанией «Ведомости. Практика».

«Люди считают, что если они научились производить лекарственные препараты, могут нанять хороших патентных поверенных и доказать не оригинальность препарата, грубо говоря, убить патент. Это сложно только потому, что когда патент выдается, то проверяются тома исследований», – отметил Григорий Ивлиев.

Он добавил, что Роспатент не отстаивает права фармацевтических компаний. «Мы защищаем патент в том случае, если он сохраняет все признаки, которые ему присущи. При этом защита патента для нас означает, что наши граждане получат этот препарат. Если мы хоть раз сделаем ошибку в патентной практике и убьем патент, который охватывает значительную часть рынка, это будет плохая инвестиционная политика для всей фармацевтической промышленности».

Что же касается регистрации дженерика до истечения срока патента, то здесь, по мнению Ивлиева, надо выработать правила с учетом национальной специфики. Законодательства некоторых стран содержат положение, позволяющее отклонить заявление на государственную регистрацию воспроизведенного лекарственного препарата в период действия патента на оригинальный препарат. Вопросы, связанные с определением момента, начиная с которого производитель дженерика в течение срока действия патента на оригинальное лекарственное средство может готовиться к введению дженерика в оборот, получили название «положение Болар» («Bolar Provision»). Возможно, нечто подобное можно ввести и в России.

Кроме того глава Роспатента уверен, что необходимо создать национальный реестр лекарственных средств, где будет указан патент, объемы, производители. «Тогда тот, кто вступил на тропу дженерика, будет видеть свой путь. Либо будет покупать права, либо пойдет за принудительной лицензией», – заключил он.