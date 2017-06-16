Roche планирует инвестировать в совместный проект с Сеченовским университетом до 5 млрд руб.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и компания Roche 16 июня подписали соглашение о сотрудничестве. В первый год сотрудничество инвестиции фармкомпании составят около 50 млн руб., в последующие пять лет Roche может вложить от 1,5 до 5 млрд руб.

К 2020 г. на базе Сеченовского университета планируется создать Российский научно-технологический парк биомедицины. Одной из площадок парка станет Институт фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета, реконструкция которого завершится в 2018 г. В новом кластере будут работать научные лаборатории, а также цех по выпуску опытных партий лекарственных препаратов. По словам ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко, вуз будет активно привлекать фармбизнес для совместной работы в научном парке.

Сотрудничество с Roche предполагает несколько направлений. Во-первых, будут реализовываться совместные академические образовательные программы с ведущими университетами и научными организациями мира, с которыми сотрудничает компания. Во-вторых, сотрудники университета смогут наладить сотрудничество с коллегами из-за рубежа, что обеспечит академическую мобильность российских ученых. В-третьих, стороны планируют вести совместные фундаментальные и прикладные, а также клинические исследования.

Как отметил генеральный директор Roche в России Ненад Павлетич, фармкомпании готовы делиться знаниями, чтобы в России были кадры, которые знают и понимают фармбизнес. У компании нет собственного завода в нашей стране, однако есть партнеры – российские заводы, которые должны быть обеспечены профессионалами.

«Специфика наших продуктов в том, что мы можем только выбирать партнеров в России, потому что чуть ли не на каждый наш продукт придется строить отдельный завод. Боюсь, если мы пойдем по пути строительства, то русскому государству придется платить очень дорого. За последние 10 лет Roche инвестировал в организацию производства с нашими партнерами около 50 млрд руб. Мы видим Россию как потенциальный рынок. Все наши продукты в какой-то фазе, в зависимости от технологии, будут производиться в России», – сказал он.