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RNC Pharma: в августе российские фармпроизводители увеличили объем отгрузок

21.09.2017

Аналитическая компания RNC Pharma представила обновленную информацию об объемах отгрузки ЛП со складов российских производителей (внутрироссийское производство) по итогам августа 2017.

За период с января по август 2017 года российские фармпроизводители отгрузили со складов ЛП на сумму 212,3 млрд. руб. (в ценах отгрузки, с учётом НДС). Темпы роста к аналогичному периоду прошлого года достигли, при расчётах в рублях, довольно внушительных 8,7%. Натуральный объём отгруженной отечественными компаниями продукции составил 2,73 млрд. упаковок – на 2,3% больше чем годом ранее.

«Итоги августа превзошли самые смелые ожидания, на волне сезонного всплеска активности российские компании отгрузили ЛП на общую сумму 30,7 млрд. руб., прирост к показателям августа прошлого года составил 34%. Это лучший показатель текущего года, если не считать январских значений, тогда фармкомпании продемонстрировали динамику на уровне 46%. Натуральный объём продукции, отгруженной в августе 2017 года составил 0,42 млрд. упаковок, долгосрочная динамика разумеется тоже в плюсе: 7,3%», - констатируют аналитики RNC Pharma.

В целом по итогам августа темпы развития российского фармпрома вернулись к нормальному для себя положению дел, и рублёвая и натуральная динамика заметно превышают таковую для импортных ЛП.

Суммарные итоги за 8 месяцев тоже укладываются в эту канву, считают аналитики, так долгосрочные темпы роста поставок импортных ЛП за период составили (суммарно по готовым формам и in-bulk) порядка 4%. Однако общий объём всё ещё заметно опережает внутрироссийское производство: 390,4 млрд. руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки с НДС).

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
локальные производители
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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