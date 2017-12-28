«Ригла» открыла двухтысячную аптеку

27 декабря в г. Химки (Московская область) открылась двухтысячная аптека сети «Ригла» (ГК «ПРОТЕК») – дискаунтер «Живика».

Как и все дискаунтеры сети «Ригла», новая аптека представлена закрытым форматом торговли. Ее площадь составляет 108 кв. м. В ассортименте 6,5 тыс. наименований низкой и средней ценовой категории, в основном RX-препараты, предназначенные для регулярного курсового приема, дорогостоящие лекарства, а также товары для красоты и здоровья и лечебная косметика. Для удобства клиентов в «Живике» действует электронная очередь.

Отдельно предусмотрен индивидуальный заказ редких препаратов. Товар, забронированный по телефону или на сайте «Живика», клиент забирает без очереди.

«В рамках стратегии органического роста аптечная сеть «Ригла» активно развивает три формата: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь Здоров!» и дискаунтеры «Живика». За счет привлекательных цен, широкого ассортимента и высокого уровня сервиса наш дискаунтер постепенно завоевывает свое место на розничном рынке. Новая аптека в г. Химки стала семидесятой точкой «Живика» в московском регионе. Дискаунтер – оптимальный формат аптеки для спального района с населением порядка 50 тыс. человек и большим объемом локального рынка», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Аптечная сеть «Ригла» первой в сегменте фармацевтической розницы внедрила инструмент анализа эффективности при открытии новых торговых точек. В выборе наиболее подходящего формата аптеки учитывается множество факторов, включая месторасположение, транспортную доступность, численность населения, проходимость и проч.

Справка:

«Живика» – аптеки-дискаунтеры аптечной сети «Ригла», которые отличаются низкими ценами, заботливым сервисом и широким ассортиментом лекарственных средств, включая редкие рецептурные препараты и препараты для лечения хронических заболеваний.

Основная аудитория «Живики» ориентирована на запланированные покупки лекарств по списку. Дискаунтеры «Живика» представлены закрытым форматом торговли площадью 80-100 кв. м, располагают широким выбором лекарственных средств – 14 000 наименований (76% всего ассортимента), в основном низкой и средней ценовой категории. Также для удобства клиентов предусмотрен индивидуальный заказ редких препаратов.

Значительную долю продаж сети составляют лекарственные средства: рецептурные препараты (49%) и ОТС (39%). По данным на конец 2017 г., в рамках формата действует 132 аптеки по РФ.