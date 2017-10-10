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Революции не будет

10.10.2017
«Фармацевтический вестник» Октябрь, 2017 №32

Вслед за ведущими странами мира Россия стремится легализовать интернет-торговлю лекарствами. С одной стороны, в том, что в итоге она будет разрешена, сомнений практически не возникает. С другой стороны – сроки принятия соответствующего закона неоднократно сдвигались, и когда, наконец, все произойдет, до сих пор неясно. Между тем в профессиональном сообществе продолжается широкая дискуссия о том, как дистанционные продажи повлияют на ситуацию в фармацевтической рознице. С этим вопросом «ФВ» обратился к владельцу аптечной сети «Апрель» Вадиму Анисимову.

По мнению эксперта, анализ возможностей, которые дает легализация интернет-торговли лекарствами, следует рассматривать по двум направлениям : с точки зрения покупателя и аптечной сети. «Для покупателя это, прежде всего, инструмент выбора цены и характеристик товаров, - отметил Вадим Анисимов. – В сети он имеет возможность сравнить цены той или иной аптеки, провести тщательный анализ и выбрать нужный товар. Ключевые факторы здесь именно удобство и выгода».

Исходя из этих двух потребностей и формируется стратегия аптечных сетей. «Если у сети есть ресурсная база, чтобы установить привлекательную цену или сделать выгодное акционное предложение для покупателя – это станет катализатором сбора емкости и усиления влияния на рынке, - убежден собеседник «ФВ». – Соответственно отсутствие такой базы не принесет ощутимой выгоды от возможности дистанционных продаж».

Аптечное сообщество неоднократно указывало, что дистанционная торговля ЛС должна затронуть только безрецептурный сектор. «То, что в законе будет разрешена доставка лишь OTC-препаратов, абсолютно взвешенное и верное решение», - считает г-н Анисимов. Что же касается рецептурных лекарств, должно пройти время, прежде чем будет выработана безопасная система по их распространению в интернете, добавил он.

Кроме того, глава аптечной сети «Апрель» не разделяет опасения, связанные с наплывом на рынок контрафактной и некачественной продукции через интернет. По его словам, внедрение обязательной маркировки лекарств и, как следствие, возможность проследить всю цепочку от производителя до аптеки, должно нивелировать проблему.

«В конечном счете все зависит от технологий, - резюмировал Вадим Анисимов. - Никакой революции, как в США с сервисами Amazon или Alibaba, в России не будет. А в выигрыше окажутся те аптеки, у которых есть ресурс на привлекательные цены и удобства для посетителей».

Автор: Сергей Рякин
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05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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