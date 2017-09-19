Решение об акционировании ГУП ВО «Волгофарм» принято окончательно

Свершилось то, о чем говорили последние несколько лет, - депутаты Волгоградской областной думы согласились с приватизацией крупнейшей в регионе и единственной государственной аптечной сети «Волгофарм». Соответствующие изменения они внесли в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», причем проголосовали за законопроект разом в двух чтениях. Такая спешка объясняется тем, что позиции фармацевтической организации серьезно пошатнулись в последнее время: жестко регламентированные закупочные процедуры привели к сокращению ассортимента в аптеках, а решение простейших вопросов, таких как, например, приобретение автобуса под передвижную аптеку, затягивается на долгие месяцы.

- Ввиду действия 44 Федерального закона «Волгофарм» попал в такую ситуацию, что не может быть конкурентоспособным, а, значит, не в состоянии в полном объеме исполнять социальные задачи, которые перед ним ставятся регионом, - говорит вице-спикер думы Ирина Соловьева. - Акционирование предприятия с сохранением 100 процентов акций в собственности Волгоградской области – единственное правильное решение. И да, процесс это не быстрый, но чем раньше он будет осуществлен, тем лучше.

О том, как небыстро, непросто и с какими финансовыми потерями проходит реорганизация юрлица «Волгофарму» могут рассказать бывшие ООО «Аптеки Кубани», а ныне снова МУП «Краснодарское аптечное управление». Смена вывески потребует, как минимум, переоформления лицензий, а это в лучшем случае 3-4 месяца простоя.

Интересно, что на пресс-конференции, посвященной итогам 2016-го года, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров связывал предстоящее акционирование ГУП ВО в том числе с недовольством со стороны территориального органа УФАС.

- Мы вообще выступаем против создания ГУПов и МУПов на конкурентных рынках, - объяснил тогда «ФВ» руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников. - Есть сферы, куда частные компании не идут и где образование ГУПов и МУПов неизбежно, но фармрынок к их числу не относится. Мы будем приветствовать акционирование, пускай даже 100% акций будут принадлежать администрации области.