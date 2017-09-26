Стратегия борьбы с антибиотикорезистентностью даст толчок производству бактериофагов

В октябре может быть утверждена Национальная стратегия борьбы с антибиотикорезистентностью, которая сейчас находится на согласовании в Правительстве РФ. Документ предлагает расширить практику использования бактериофагов как альтернативу противомикробным препаратам. Принятие стратегии будет стимулом для единственного производителя бактериофагов в России — НПО «Микроген».