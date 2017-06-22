Разработчики типовых инструкций взаимозаменяемых лекарств в рамках одного МНН могут рассчитывать на субсидии

Разработчики типовых инструкций взаимозаменяемых лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования в целях формирования реестра типовых инструкций по медицинскому применению взаимозаменяемых лекарственных препаратов теперь могут рассчитывать на получение субсидий. Кроме того, такую поддержку могут получить организации, оказывающие информационно-аналитическую поддержку разработке общих фармакопейных статей и фармакопейных статей.

Такие изменения в законодательство внесены приказом Минздрава России № 253н от 25.05.2017 г. «О внесении изменения в приложение № 1 к Правилам предоставления из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2015 г. № 99н» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.06.2017 № 47075).

В соответствии с документом, графа «Цель предоставления субсидии» пункта 36 перечня предоставляемых субсидий дополняется абзацами следующего содержания:

- «разработка типовых инструкций взаимозаменяемых лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования в целях формирования реестра типовых инструкций по медицинскому применению взаимозаменяемых лекарственных препаратов;

- информационно-аналитическая поддержка разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей.».