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Разработчики типовых инструкций взаимозаменяемых лекарств в рамках одного МНН могут рассчитывать на субсидии

22.06.2017

Разработчики типовых инструкций взаимозаменяемых лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования в целях формирования реестра типовых инструкций по медицинскому применению взаимозаменяемых лекарственных препаратов теперь могут рассчитывать на получение субсидий. Кроме того, такую поддержку могут получить организации, оказывающие информационно-аналитическую поддержку разработке общих фармакопейных статей и фармакопейных статей.

Такие изменения в законодательство внесены приказом Минздрава России № 253н от 25.05.2017 г. «О внесении изменения в приложение № 1 к Правилам предоставления из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2015 г. № 99н» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.06.2017 № 47075).

В соответствии с документом, графа «Цель предоставления субсидии» пункта 36 перечня предоставляемых субсидий дополняется абзацами следующего содержания:

- «разработка типовых инструкций взаимозаменяемых лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования в целях формирования реестра типовых инструкций по медицинскому применению взаимозаменяемых лекарственных препаратов;

- информационно-аналитическая поддержка разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей.».

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
взаимозаменяемость
Инструкция по применению
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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