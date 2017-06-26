Разработчик информационной системы «Маркировка» дал разъяснения, как работать в личном кабинете

С 1 февраля 2017 года в России идет эксперимент по маркировке лекарств, в ходе которого планируется создать и протестировать автоматизированную систему мониторинга движения маркированных лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя, а также обучить аптеки взаимодействовать с системой.

Ежемесячно в рамках информирования профессионального сообщества о ходе эксперимента Росздравнадзор, Федеральная налоговая служба и сетевое издание «Катрен-Стиль» совместно проводят вебинары о работе в новой автоматизированной системе мониторинга движения маркированных ЛС. 22 июня состоялся третий вебинар «Маркировка лекарств: пошаговые инструкции». Об особенностях регистрации в информационной системе «Маркировка» рассказали эксперты компании «ЦентрИнформ», системного интегратора в области информатизации и защиты информации. На вебинар зарегистрировалось более 1600 участников.

Основным требованием к участникам проекта будет наличие квалифицированной электронной подписи у руководителя организации (директора) и установленного программного обеспечения КриптоПро.

Кроме того, специалисты рассказали:

о процедуре регистрации в личном кабинете ИС «Маркировка» на сайте ФНС nalog.ru в разделе «Маркировка лекарственных средств»;

о требованиях к содержанию заявки и порядке ее рассмотрения;

о порядке описания лекарственного препарата в информационной системе «Маркировка»;

о перечне и порядке внесения информации в информационную систему «Маркировка».

7 июля состоится четвертый вебинар, который проведут представители ФНС, посвященный другим особенностям взаимодействия участников проекта с ИС «Маркировка».

Материалы вебинара: