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Разработчик информационной системы «Маркировка» дал разъяснения, как работать в личном кабинете

26.06.2017
Фото: www.istockphoto.com

С 1 февраля 2017 года в России идет эксперимент по маркировке лекарств, в ходе которого планируется создать и протестировать автоматизированную систему мониторинга движения маркированных лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя, а также обучить аптеки взаимодействовать с системой.

Ежемесячно в рамках информирования профессионального сообщества о ходе эксперимента Росздравнадзор, Федеральная налоговая служба и сетевое издание «Катрен-Стиль» совместно проводят вебинары о работе в новой автоматизированной системе мониторинга движения маркированных ЛС. 22 июня состоялся третий вебинар «Маркировка лекарств: пошаговые инструкции». Об особенностях регистрации в информационной системе «Маркировка» рассказали эксперты компании «ЦентрИнформ», системного интегратора в области информатизации и защиты информации. На вебинар зарегистрировалось более 1600 участников.

Основным требованием к участникам проекта будет наличие квалифицированной электронной подписи у руководителя организации (директора) и установленного программного обеспечения КриптоПро.

Кроме того, специалисты рассказали:

  • о процедуре регистрации в личном кабинете ИС «Маркировка» на сайте ФНС nalog.ru в разделе «Маркировка лекарственных средств»;
  • о требованиях к содержанию заявки и порядке ее рассмотрения;
  • о порядке описания лекарственного препарата в информационной системе «Маркировка»;
  • о перечне и порядке внесения информации в информационную систему «Маркировка».

7 июля состоится четвертый вебинар, который проведут представители ФНС, посвященный другим особенностям взаимодействия участников проекта с ИС «Маркировка».

Материалы вебинара:

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Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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