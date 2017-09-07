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Разработан регламент Росздравнадзора по контролю качества и безопасности меддеятельности

07.09.2017

Минздрав разработал проект Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Документ определяет: сроки и последовательность выполнения административных процедур, административных действий по исполнению государственной функции; права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля; права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю; порядок и формы контроля за исполнением государственной функции.

Составной частью регламента являются блок–схема, наглядно показывающая последовательность действий по исполнению государственной функции, а также перечень территориальных органов Росздравнадзора, содержащий адреса и телефоны для справок.

В регламенте прописаны:

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;

- формы контроля за исполнением государственной функции.

Общественное обсуждение проекта регламента продлится до 20 сентября.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
медицинская деятельность
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29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
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