Разработан регламент Росздравнадзора по контролю качества и безопасности меддеятельности

Минздрав разработал проект Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Документ определяет: сроки и последовательность выполнения административных процедур, административных действий по исполнению государственной функции; права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля; права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю; порядок и формы контроля за исполнением государственной функции.

Составной частью регламента являются блок–схема, наглядно показывающая последовательность действий по исполнению государственной функции, а также перечень территориальных органов Росздравнадзора, содержащий адреса и телефоны для справок.

В регламенте прописаны:

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;

- формы контроля за исполнением государственной функции.

Общественное обсуждение проекта регламента продлится до 20 сентября.