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Расходы на здравоохранение из Фонда ОМС в 2018 г. вырастут на 15%

06.09.2017

Минздрав представил проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Согласно документу, размещенному на regulation.gov.ru, расходы на здравоохранение этого источника финансирования вырастут на 15%.

Основная часть средств ФФОМС идет на оплату медицинской помощи по тарифам ОМС, которая осуществляется через субвенции регионам, которые рассчитываются по количеству застрахованных. Как правило, на субвенции, то есть на основную функцию, Фонда идет около 94% его расходов, оставшаяся часть тратится на высокотехнологичную медпомощь, не вошедшую в ОМС, трансферты Фонду социального страхования на медицинское обслуживание беременных, изготовление полисов.

Общая сумма доходов ФФОМС в 2018 г. должна составить 1,89 млрд руб., расходов – 1,99 млрд руб. На субвенции регионам будет направлено 1,87 млрд руб., что выше показателя 2017 г. на почти на 22%. Подушевой норматив в 2018 г. может составить 10 820,4 руб. по сравнению с 9 335,7 руб. в текущем году.

В пояснительной записке указывается, что знаменитые майские указы президента в части зарплат врачам, выполнение которых как раз обеспечивает ФФОМС, могут быть выполнены за свет средств фонда только в 2018 г., в дальнейшем понадобится финансовая помощь.

В соответствии с указом президента в 2018 году соотношение заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по экономике региона составит: по врачам - 200%, по среднему и младшему медицинскому персоналу - 100%.

На совещании 14 июня 2017 г. у зампреда правительства Ольги Голодец решено сохранить в 2019 и 2020 годах соотношения, установленные указом президента.

«Однако, начиная с 2019 года, прогнозируемый объем доходов не обеспечивает требуемый размер субвенции для поддержания достигнутого в 2018 году уровня соотношения заработной платы медицинских работников в соответствии с названным указом, в связи с чем в 2019 и 2020 годах требуется предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета Федерального фонда в размерах 95,5 млрд рублей и 170,4 млрд рублей соответственно», – говорится в пояснительной записке.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФФОМС
бюджет
Фармвестник-ТВ
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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