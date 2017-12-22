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«Рафарма» представила свои достижения в Государственной думе

22.12.2017

20 декабря компания «Рафарма» представила свои достижения в Государственной думе Российской Федерации на выставке «Липецкая область – инновационный вектор развития». Глава администрации Липецкой области Олег Королев назвал выставку «фиксацией успешности развития региона, который с двухтысячного года в два раза увеличил объем промышленного производства».

В рамках выставки на стенде компании «Рафарма», с апреля 2017 г. вошедшей в сегмент «Производство» Группы компаний «ПРОТЕК», были представлены препараты собственного портфеля компании, состоящего из антибиотиков, диабетических, кардиологических и других жизненно важных лекарственных препаратов. Президент ПАО «ПРОТЕК» Вадим Музяев и генеральный директор АО «Рафарма» Владимир Ильюшин также представили лидерам думских фракций первый противоопухолевый препарат из продуктового портфеля «ФармФирмы «Сотекс», производимый на площадке «Рафарма» после ее вхождения в Группу.

Интерес к одному из крупнейших фармацевтических проектов в современной России проявил председатель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, отметив крайнюю важность реализации стратегии импортозамещения и формирования лекарственной безопасности страны.

Президент ПАО «ПРОТЕК» Вадим Музяев подчеркнул значимость площадки «Рафарма» в с. Тербуны для развития производственного сегмента крупнейшего фармацевтического холдинга в России и заверил законодателей: «Инвестиции ГК «ПРОТЕК» в инновационное фармацевтическое производство в Липецкой области – вклад как в развитие промышленного потенциала региона, так и в создание самодостаточной инновационной фармацевтической отрасли в России».

Источник публикации: ЦВ "Протек"

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ЦВ "Протек"
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Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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