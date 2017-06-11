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Лента · В России
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Работодатели готовы платить высокие зарплаты специалистам в области синтеза субстанций

11.06.2017

В некоторых областях фармпромышленности, например, связанных с синтезом субстанций, разработкой продуктов, работодатели готовы платить профессионалам на 30% больше. Наличие таких тенденций отмечают эксперты КА «Юнити».

Проанализировав ключевые темы дискуссий Российского фармацевтического форума, прошедшего в мае в Санкт-Петербурге, представители кадрового агентства выяснили, какие специализации должны стать крайне востребованными в ближайшие пять лет.

Во-первых, это менеджеры по развитию бизнеса, по работе со стратегическими партнерами. Эксперты сходятся во мнении, что процесс слияния и поглощения, а также покупки портфелей продолжится. «Для многих иностранных компаний покупка портфелей препаратов является стратегической при выходе на российского потребителя и в преддверии регистрации собственных препаратов. В связи с этим вырастет потребность в профессионалах, хорошо знающих рынок, умеющих формировать и планировать наполнение портфеля, заключать сделки и партнёрские соглашения. Специалисты должны иметь, помимо фармацевтического или медицинского образования, также образование в области финансов, маркетинга и диплом МВА. В зависимости от стажа и управленческого опыта они претендуют на зарплату в размере 200 – 400 тысяч рублей», – поясняет Виктория Простова, руководитель практики Pharma & Medical Devices кадрового агентства Юнити.

Во-вторых, будут востребованы менеджеры по анализу данных. Одним из часто озвучиваемых на форуме прогнозов был рост значимости для бизнеса аналитики и её прикладных свойств. Рекрутеры отмечают, что этот тренд уже нашел подтверждение: в 2016 году стали востребованы менеджеры по анализу данных. Их ключевая роль – поиск зон роста, возможностей для бизнеса через анализ разных параметров текущего состояния рынка. При этом работодатели ищут специалистов с богатым опытом анализа данных, предпочтительно в сфере фармы или FMCG, обладающих хорошими техническими знаниями, а также опытом использования специализированных программ и систем. Уровень их заработной платы – от 150 тыс. рублей.

В-третьих, речь идет о менеджерах по цифровому маркетингу. «В комплексе мультиканального продвижения на первое место выходят цифровые технологии. Диджитализация стала мантрой для маркетинга, которую все чаще начали повторять и в фарме. Если год назад знания и навыки в digital были одним из пунктов списка требований, то сегодня работодатели ищут узких digital-менеджеров с опытом работы с отраслевой профессиональной аудиторией и продвижения фармацевтических или FMCG-продуктов через интернет», – поясняет Виктория Простова. По ее словам, этот тренд будет усиливаться, роль экспертности контента будет повышаться, а также укрепляться связка «маркетинг – digital-продажи». Уровень заработной платы специалистов с отраслевым опытом и знанием SMO, SMM, SEO – от 150 до 250 тыс. рублей.

В-четвертых, это менеджеры по экспорту. Много было сказано на форуме и о том, что экспорт российской фармацевтической продукции должен стать одним из драйверов отечественной экономики. Уже сейчас отмечается успешная конкуренция российских компаний с локальными и международными игроками. Одними из ключевых специалистов, задействованных в реализации стратегии активного продвижения продуктов на зарубежных рынках, являются менеджеры по экспорту.

В-пятых, будет высока потребность в инженерах, технологах (синтез субстанций и разработка лекарственных средств). По словам экспертов КА «Юнити», если к потребностям российских компаний прибавятся запросы иностранных игроков, то дефицит специалистов еще больше обострится. Уже сейчас поиск опытного кандидата в среднем занимает около года, а уровень заработных плат растет на 20–25% ежегодно. В будущем тактика переманивания может спровоцировать рост ожиданий кандидатов. По словам рекрутеров, одним из шагов, которые предпримут работодатели, может стать возвращение профессионалов, иммигрировавших в конце 1990-х.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическая промышленность
кадры
Фармвестник-ТВ
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
06.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Маловато будет
Телемедицина развивается в мире высокими темпами
Current issue #19, 2017
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