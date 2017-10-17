 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
337

«Р-Фарм» завершил сделку по продаже акций Mitsui

17.10.2017

17 октября состоялось закрытие сделки по приобретению японской корпорацией Mitsui & Co., Ltd. 10% акций российской фармацевтической компании «Р-Фарм». Приобретение иностранным инвестором пакета акций стало продолжением подписанного в декабре 2016 года меморандума о сотрудничестве.

В пресс-службе фармкомпании заявили, что привлечение японских партнеров предоставляет группе компаний «Р-Фарм» дополнительные возможности для будущего роста и расширяет потенциал для лицензирования и локализации на российском рынке инновационных лекарственных средств, разрабатываемых японскими и другими международными фармацевтическими компаниями. Совместная работа с компанией Mitsui будет также способствовать продвижению российской фармацевтической продукции за рубежом и общему укреплению российско-японских деловых отношений.

«Сделка полностью отвечает нашей стратегии, в соответствии с которой мы стремимся обеспечить лидирующие позиции российской фармацевтической и биотехнологической промышленности на мировом рынке, в том числе в области исследований и разработок. Мы очень рады, что японские партнеры поддерживают нас в достижении амбициозных целей. Объединив усилия, «Р-Фарм» и Mitsui смогут предложить системе здравоохранения ряд высокоэффективных и прорывных продуктов, и уже в скором времени мы планируем представить их специалистам и пациентам», отметил председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

Как заявлял глава «Р-Фарм» ранее, эта сделка составляет примерно 200 млн долл.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
26.09.2017 Три фармкомпании вошли в топ-100 крупнейших российских компаний
23.09.2017 Москва отклонила заявку «Р-Фарм» на контракт на 14 млрд рублей из-за дозировки
19.09.2017 «Р-Фарм» и стартапы рассказали о секретах сдачи экзамена в FDA
13.09.2017 «Р-Фарм» и «Биокад» борются за контракт Москвы с начальной ценой более 28 млрд рублей
11.09.2017 Mitsui как миноритарному акционеру выгоден приход российско-японского фонда в «Р-Фарм»
Метки
АО «Р-Фарм»
Mitsui
Фармвестник-ТВ
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
16.10 — 18.10 Форум и выставка "Открытые инновации"
16.10 — 17.10 XIX ежегодная Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2017»
16.10 — 17.10 Конференция «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения