«Р-фарм» продала Aspyrian права на инновационную молекулу

Российская компания «Р-фарм» продала американской Aspyrian лицензию на производство инновационной молекулы собственного производства, которая может стать лекарством для лечения рака, пишет г-та «Ведомости»

Условия сделки стороны не раскрывают. Как сообщил изданию гендиректор «Р-фарм» Василий Игнатьев, американская компания будет выплачивать «Р-фарм» роялти за использование молекулы, в то время как сами интеллектуальные права по-прежнему останутся у «Р-Фарм».

Компания Aspyrian специализируется на разработке таргетинговых противоопухолевых препаратов. Молекула, о которой идет речь, — антитело-биоаналог цетуксимаба, ее предназначение — лечение плоскоклеточного рака головы и шеи. По словам В. Игнатьева, в настоящее время молекула проходит второй этап клинических испытаний. Продажу прав Игнатьев объяснил тем, что это позволит компании зарабатывать на биоаналоге и принимать участие в исследовании жизненно важных лекарств.