 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
175

«Р-Фарм» и стартапы рассказали о секретах сдачи экзамена в FDA

19.09.2017

Биомедицинский кластер «Сколково» провел 18 сентября очередную образовательную программу «Разработка инновационных лекарственных препаратов: от идеи до регистрации» для российских стартапов. Своим опытом в регистрации FDA и нюансами презентаций препаратов поделились представители «Р-Фарм» и успешных стартапов.

Ключевым моментом для всех компаний, отмечает директор Медицинского департамента компании «Р-Фарм» Михаил Самсонов, является серьезная подготовка к самим встречам. Необходимо просчитывать все возможные вопросы и готовить ответы. Правильно выговаривать все специфические названия, но при этом быть готовым, к тому, что в FDA будут представители с индийским, китайским акцентами в английской речи, что усложняет понимание. Не стоит удивляться, что многие сотрудники агентства ходят в военно-морской форме США, так как служат в NAVY.

Ни одно агентство, за исключением японского, не дает гарантий на успешную регистрацию, поэтому нужно быть готовым к сюрпризам и неожиданным вопросам. При этом, отмечает директор Selecta (Рус) Дмитрий Овчинников, вопросы от FDA могут дать вам полезную информацию, поскольку они иногда основаны на полученных данных от конкурентов, которые приходили ранее на презентацию. Поэтому стоит внимательно анализировать весь диалог после встречи.

Сейчас обязательно обсуждают педиатрическую гарантию, которая позволяет показать эффективность препарата в соответствии с учетом фармагенетики. В США этот параметр дает продление эксклюзивности для нового препарата. «Более 30% вопросов, дискуссий занимает работа с биостатистом и экспертом-консультантом по регистрации. Такова специфика FDA, в отличие от европейского EMA», - вспоминает Михаил Самсонов.

Портфельная компания «Роснано» и резидент «Сколково - Selecta (Рус)» рассказали, как они проходят регистрацию, проводя клинические исследования. Молодые ученые сделали ставку на разработку платформы для коммуникации с иммунной системой. Сейчас их главный продукт находится на клинических исследованиях в США. «Мы ожидаем в следующем году результаты, и, может быть, удастся зарегистрироваться», - надеется Дмитрий Овчинников. Компания начала делать антиникотиновую вакцину, но местом проведения клинических испытаний была выбрана Бельгии, благодаря более коротким срокам.

Дмитрий Овчинников, также отметил, что в России плохо отлажен диалог между Минздравом и производителем-разработчиком лекарств. Практически не выработан механизм взаимодействия и консультаций. Но, как отметил Михаил Самсонов, разработчикам молекул нужно быть готовыми, что с развитием качества регуляторного диалога, внимание к компаниям будет более пристальным.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
19.09.2017 Препарат для лечения редкого типа рака Aliqopa одобрен по ускоренной процедуре
15.09.2017 FDA одобрило первый в США биосимиляр для лечения рака
13.09.2017 «Р-Фарм» и «Биокад» борются за контракт Москвы с начальной ценой более 28 млрд рублей
11.09.2017 Mitsui как миноритарному акционеру выгоден приход российско-японского фонда в «Р-Фарм»
08.09.2017 FDA приостанавливает клинические исследования препарата Opdivo
Метки
FDA
АО «Р-Фарм»
Персоны
Самсонов Михаил
Директор медицинского департамента компании «Р-Фарм»
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
18.09 — 20.09 II Всероссийская GMP-конференция
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения