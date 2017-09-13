 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
50

«Р-Фарм» и «Биокад» борются за контракт Москвы с начальной ценой более 28 млрд рублей

13.09.2017

Межведомственная городская комиссия по осуществлению закупок Москвы 12 сентября вскрыла конверты участников открытого конкурса на право заключения государственного контракта на поставку лекарственных препаратов, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства лекарственных средств на территории города Москвы. На момент вскрытия конвертов поступили две заявки – от «Р-Фарм» и «Биокад».

По сути речь идет о первом долгосрочном контракте на поставку лекарств. В конкурсной документации указывается, что победитель в период с 15 июня 2021 г. до 31 декабря 2027 г. должен поставить 22 МНН противоопухолевых препаратов в различных дозировках и различными партиями по объему.

Взамен победитель через три года после заключения контракта обязан обеспечить в отношении лекарственных препаратов, выпускаемых на основе не менее чем 22 лекарственных средств, технологические операции вторичной упаковки и выпускающего контроля качества на территории Москвы.

Через четыре года необходимо обеспечить в отношении 22 МНН технологические операции производства готовой лекарственной формы, упаковки, выпускающего контроля качества, а также два любых препарата из 22 производить во всех стадиях, включая субстанцию.

В случае действия патентной защиты на лекарственный препарат, подлежащий выпуску, поставщик-инвестор вправе отложить поставку таких лекарственных препаратов до истечения срока действия патентной защиты.

Начальная сумма контракта 28,85 млрд руб.

12 сентября были вскрыты конверты с заявками. В конкурсе пожелали участвовать «Биокад», который предложил снизить цену контракта до 20,54 млрд руб., и «Р-Фарм», его цена составила 14,1 млрд руб.

Согласно конкурсной документации, комиссия примет решение в течение 20 дней с даты вскрытия конвертов.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
11.09.2017 Mitsui как миноритарному акционеру выгоден приход российско-японского фонда в «Р-Фарм»
06.09.2017 В Москве утвержден перечень требований, соблюдение которых оценивается при контроле за ценами на ЖНВЛП
05.09.2017 «Биокад» открывает факультет молекулярной и клеточной биотехнологии в Пущино
23.08.2017 В московском здравоохранении сформируют резерв управленцев
22.08.2017 Улучшать инвестиционный климат в Москве будет Проектный офис
Метки
АО «Р-Фарм»
Москва
Биокад
долгосрочные контракты
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
13.09 — 15.09 2 Всероссийская специализированная выставка Медфарма
12.09 — 14.09 Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения