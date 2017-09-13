«Р-Фарм» и «Биокад» борются за контракт Москвы с начальной ценой более 28 млрд рублей

Межведомственная городская комиссия по осуществлению закупок Москвы 12 сентября вскрыла конверты участников открытого конкурса на право заключения государственного контракта на поставку лекарственных препаратов, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства лекарственных средств на территории города Москвы. На момент вскрытия конвертов поступили две заявки – от «Р-Фарм» и «Биокад».

По сути речь идет о первом долгосрочном контракте на поставку лекарств. В конкурсной документации указывается, что победитель в период с 15 июня 2021 г. до 31 декабря 2027 г. должен поставить 22 МНН противоопухолевых препаратов в различных дозировках и различными партиями по объему.

Взамен победитель через три года после заключения контракта обязан обеспечить в отношении лекарственных препаратов, выпускаемых на основе не менее чем 22 лекарственных средств, технологические операции вторичной упаковки и выпускающего контроля качества на территории Москвы.

Через четыре года необходимо обеспечить в отношении 22 МНН технологические операции производства готовой лекарственной формы, упаковки, выпускающего контроля качества, а также два любых препарата из 22 производить во всех стадиях, включая субстанцию.

В случае действия патентной защиты на лекарственный препарат, подлежащий выпуску, поставщик-инвестор вправе отложить поставку таких лекарственных препаратов до истечения срока действия патентной защиты.

Начальная сумма контракта 28,85 млрд руб.

12 сентября были вскрыты конверты с заявками. В конкурсе пожелали участвовать «Биокад», который предложил снизить цену контракта до 20,54 млрд руб., и «Р-Фарм», его цена составила 14,1 млрд руб.

Согласно конкурсной документации, комиссия примет решение в течение 20 дней с даты вскрытия конвертов.