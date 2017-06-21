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Провайдер медуслуг из США рассматривает возможность участия в Московском международном медкластере

21.06.2017
Фото: depositphotos.com

Представители UPMC, всемирно известного провайдера медицинских услуг из США, посетили Россию по приглашению генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Михаила Югая.

Фонд ММК представил UPMC International, подразделению головной компании UPMC, концепцию Московского международного медицинского кластера (МММК). Стороны обсудили возможности создания на территории кластера медицинской клиники и реализации образовательных программ для российских врачей.

После рабочей встречи состоялась экскурсия на первый объект МММК – клинико-диагностический центр, который планируется открыть для пациентов в начале следующего года. Гостей также познакомили с инфраструктурой Инновационного центра «Сколково», которая будет доступна и для резидентов МММК.

Во время посещения ИЦ «Сколково» Фонд ММК и UPMC International провели встречу с представителем Сколковского института науки и технологий («Сколтех»), на которой обсудили возможности синергии в рамках научных и клинических исследовательских проектов.

UPMC International предоставляет медицинские и управленческие услуги совместно с партнерами в 12 странах мира на 4 континентах. Также у UPMC существует отдельное подразделение, UPMC Enterprises, которое занимается инновационными разработками и их коммерческим внедрением.

Московский международный медицинский кластер создан Правительством Москвы на 57 га территории Инновационного центра «Сколково». Правительство Москвы инвестирует в строительство пилотных объектов кластера и создание сопутствующей инфраструктуры. Первый объект кластера ― клинико-диагностический центр ― будет открыт для пациентов в начале 2018 года. На территории МММК будет также построена многопрофильная клиника и более десятка специализированных клиник – центров передового опыта ― по критичным для РФ направлениям медицинской деятельности: онкология, кардиология, ортопедия, многопрофильная реабилитация, детские заболевания, неврология и др.

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Метки
медицинский кластер
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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