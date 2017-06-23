«Протек» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2016 года

Акционеры ПАО «Протек» приняли решение на годовом собрании не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года. По итогам девяти месяцев компания выплачивала 7,5 рубля на акцию, всего - 3,954 млрд рублей. Оставшуюся прибыль решено оставить нераспределенной, пишет Finam со ссылкой на материалы компании.

Акционеры также переизбрали совет директоров компании в следующем составе: Вадим Якунин, Вадим Музяев, Юлия Якунина, Леонид Севастьянов, Александр Сухорученко, Вадим Горбунов, Сергей Гуз.

Совет директоров по итогам общего собрания избрал своим председателем Вадима Якунина и его заместителем Вадима Музяева.