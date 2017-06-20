Производственная площадка Galderma во Франции получила GMP сертификат Минпромторга РФ

Производитель «Лаборатории Галдерма», находящийся в г. Альби-сюр-Шеран, Франция, на основании приказа Миннпромторга РФ получил сертификат о соответствии требованиям российского GMP (№ GMP-00179/17/FR). На данном фармацевтическом предприятии производятся все лекарственные препараты компании, поставляемые на территорию РФ, включая Лоцерил®, Базирон® АС, Дифферин®, Эффезел, Этривекс®, Солантра®, Мирвазо® Дерм.

Сертификат GMP, выданный Минпромторгом РФ в дополнение к действующим европейским сертификатам, является авторитетным подтверждением высокого качества продукции компании Galderma.

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