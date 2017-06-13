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Производителю кожного антисептика полтора года не возвращают изъятые оборудование и сырье

13.06.2017
Фото: depositphotos.com

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО, которое требовало привлечь к административной ответственности производителя гигиенического кожного антисептика ООО «Марат».

В ноябре 2015 года в ходе проведения операции «Алкоголь-Транзит» на стационарном посту ДПС был остановлен автомобиль с прицепом, загруженный 15 тыс. пластиковыми бутылками по 1,5 л с этикетками «Средство гигиеническое кожный антисептик «Марат»». Экспертиза показала, что средство является спиртосодержащей жидкостью с долей этилового спирта – 91,8%. После чего в январе 2016 года было заведено дело об административном правонарушении, а в марте представители РАР побывали на самом предприятии, где обнаружили и другие антисептические средства медицинского применения с долей этилового спирта от 69,7% до 91,8%. Оборудование, сырье и готовая продукция были арестованы, а в суд – направлено заявление о привлечении ООО «Марат» к ответственности по части 3 статьи 14.17 КоАП (Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Представитель РАР просил оштрафовать предприятие на 200 тыс. руб. с конфискацией технологического оборудования, спиртосодержащей жидкости и изготовленной без соответствующей лицензии продукции. 23 января 2017 года Арбитражный суд Северной Осетии требование удовлетворил, однако при этом не учел, что срок для привлечения к административной ответственности вышел еще 15 января. Апелляционная инстанция данное решение отменила, однако допустила при этом другие ошибки.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал, что суд первой инстанции сделал верный вывод о наличии в действиях ООО состава правонарушения, квалифицируемого по части 3 статьи 14.17 КоАП. Однако с учетом истечения годичного срока привлечения к ответственности оставил в силе постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2017.

Также кассационная инстанция обратила внимание на то, что коллеги совсем упустили из виду вопрос о технологическом оборудовании и спиртосодержащей жидкости, арестованных по протоколу Межрегионального управления РАР по СКФО. Теперь его решением займется Арбитражный суд Северной Осетии.

- Основное вещество в моем продукте – алкилдиметилбензиламмоний хлорид, – неоднократно комментировал гонения на свой бизнес владелец ООО «Марат» Марат Козырев. - Именно он позволяет убивать палочку Коха и производить дезинфекцию в туберкулезных диспансерах и медучреждениях. Этиловый спирт просто приводит это вещество в действие.

В прошлом году, в одном из интервью местным СМИ Марат Козырев также признался, что вынужден был распустить коллектив своего предприятия в связи с постоянными проверками и изъятиями, а в перерывах, когда ему не мешают работать, привлекает работников на условиях подряда.

– История с ООО «Марат» развивается по замкнутому кругу, - рассказал «ФВ» уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-Алания Тимур Медоев. – Это связано с государственной политикой в сфере оборота спирта. Данному направлению уделяется особо пристальное внимание. К ООО «Марат» много раз приходили с проверкой сотрудники РАР и МВД, возбуждались дела, которые потом доходили до суда, и в большинстве случаев компания добивалась признания своей правоты, вплоть до высших инстанций. Как разрубить этот гордиев узел, честно говоря, я не знаю. Но мы стараемся помогать компании в рамках своих полномочий.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Республика Северная Осетия-Алания
спиртосодержащие жидкости
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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