Производитель Валемидина выпустил препарат в новых флаконах объемом 25 мл

Компания «Фармамед.РФ» объявляет, что с июня 2017 года в аптеки поступил лекарственный препарат «Валемидин» в новых флаконах объёмом 25 мл.

Согласно приказу Минздрава России №47н от 08.02.2017 г., лекарственный препарат Валемидин, капли для приема внутрь спиртовые, включен в перечень лекарственных препаратов, которые должны производиться, продаваться и передаваться производителями лекарственных средств в таре объемом не более 25 мл.

Принимая во внимание пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации №716, а также дату подписания приказа Минздрава России №47н (08.02.2016 г.), лекарственный препарат Валемидин (капли для приема внутрь спиртовые, 50 мл) может производиться до августа 2017 г., продаваться и передаваться производителем в любом зарегистрированном надлежащим образом объеме тары и находиться в обращении до истечения срока годности, т.е. до августа 2020 г.

Вопросы и ответы:

1. В течение какого срока препарат Валемидин (капли спиртовые, 50 мл) можно продавать в аптеках после выхода приказа № 47н от 08.02.2017 г.?

Валемидин (капли спиртовые, 50 мл) можно продавать в аптеках до августа 2020 года, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №716, пункт 3.

2. До какого срока препарат Валемидин (капли спиртовые) будет производиться во флаконах объемом 50 мл?

Валемидин (капли спиртовые) будет производиться во флаконах объемом 50 мл до августа 2017 года, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №716, пункт 3.

3. Есть ли другие формы Валемидина, кроме спиртовых капель?

С 2016 года на аптечном рынке появился Валемидин в форме сиропа на ксилите без сахара ― «Валемидин Плюс», который не содержит этанол и димедрол. Состав: валериана, мята перечная, пустырник, боярышник, синюха голубая и магний. Эта форма разрабатывалась как дополнение к спиртовым каплям Валемидин. Сироп «Валемидин Плюс» рекомендован к применению с 14 лет и может применяться при непереносимости этанола или аллергии на димедрол.