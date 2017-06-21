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Лента · В России
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Производитель Валемидина выпустил препарат в новых флаконах объемом 25 мл

21.06.2017

Компания «Фармамед.РФ» объявляет, что с июня 2017 года в аптеки поступил лекарственный препарат «Валемидин» в новых флаконах объёмом 25 мл.

Согласно приказу Минздрава России №47н от 08.02.2017 г., лекарственный препарат Валемидин, капли для приема внутрь спиртовые, включен в перечень лекарственных препаратов, которые должны производиться, продаваться и передаваться производителями лекарственных средств в таре объемом не более 25 мл.

Принимая во внимание пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации №716, а также дату подписания приказа Минздрава России №47н (08.02.2016 г.), лекарственный препарат Валемидин (капли для приема внутрь спиртовые, 50 мл) может производиться до августа 2017 г., продаваться и передаваться производителем в любом зарегистрированном надлежащим образом объеме тары и находиться в обращении до истечения срока годности, т.е. до августа 2020 г.

Вопросы и ответы:

1. В течение какого срока препарат Валемидин (капли спиртовые, 50 мл) можно продавать в аптеках после выхода приказа № 47н от 08.02.2017 г.?

Валемидин (капли спиртовые, 50 мл) можно продавать в аптеках до августа 2020 года, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №716, пункт 3.

2. До какого срока препарат Валемидин (капли спиртовые) будет производиться во флаконах объемом 50 мл?

Валемидин (капли спиртовые) будет производиться во флаконах объемом 50 мл до августа 2017 года, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №716, пункт 3.

3. Есть ли другие формы Валемидина, кроме спиртовых капель?

С 2016 года на аптечном рынке появился Валемидин в форме сиропа на ксилите без сахара ― «Валемидин Плюс», который не содержит этанол и димедрол. Состав: валериана, мята перечная, пустырник, боярышник, синюха голубая и магний. Эта форма разрабатывалась как дополнение к спиртовым каплям Валемидин. Сироп «Валемидин Плюс» рекомендован к применению с 14 лет и может применяться при непереносимости этанола или аллергии на димедрол.

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Метки
Фармамед РФ
Фармамед.РФ
Компании
Фармамед.РФ Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
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Аптечный практикум
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