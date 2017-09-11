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Производитель незарегистрированных медизделий привлечен к уголовной ответственности

11.09.2017

В Калужской области прекращено производство и сбыт незарегистрированных медизделий. Гендиректор предприятия привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа в 250 тыс. рублей.

Территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области в ходе надзорной деятельности выявил факт изготовления и реализации ООО «Лазерная академия наук» (ООО «ЛАН») незарегистрированных медицинских изделий: диагностического и хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений .

Вся информация о деятельности ООО «ЛАН» была передана Росздравнадзором в правоохранительные органы, сотрудники которых выяснили, что за период своего существования организация продала 25 незарегистрированных медицинских изделий (аппараты лазерные терапевтического типа) общей стоимостью в 1 852 700 рублей.

Как сообщает пресс-служба Росздравнадзора, рассмотрев материалы уголовного дела, Калужский районный суд признал генерального директора ООО «ЛАН» виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.235.1 УК РФ и ч.1 ст.238.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде уплаты штрафа на общую сумму в 250 тысяч рублей.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинские изделия
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05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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