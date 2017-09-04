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Лента · В России
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Программа обучения первокурсников Института фармации и трансляционной медицины обновилась на треть

04.09.2017

На первый курс Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета зачислено 246 студентов. Поступившие выдержали конкурс 12 человек на место, пишет «Фармперсонал».

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко рассказал о ходе реализации концепции «Школа-вуз- фармацевтическая отрасль»: «Мы приняли эту концепцию год назад и уже имеем реальные результаты в виде партнерств с ведущими мировыми и российскими компаниями. За год удалось выстроить продуктивные взаимоотношения, позволяющие проводить совместную работу в научно-технической и образовательной сферах. Подобное взаимодействие создает возможности для подготовки специалистов на уровне современных международных стандартов»

Как сообщил директор Института Вадим Тарасов, первокурсников ждет обновленная образовательная программа - разработано и лицензировано до 30% новых курсов.

«В качестве вводного курса студенты прослушают лекции по обращению лекарственных средств в России и мире. В рамках этого предмета первокурсникам объяснят принципы работы фармацевтической отрасли, из каких сегментов состоит, какие профессии в фарме можно выбрать и пр., - рассказал Вадим Тарасов. – Появятся такие дисциплины, как молекулярная биология, медицинская генетика, введение в биоинформатику, что позволит подготовить специалистов к появлению препаратов и диагностикумов в перспективе 2022-2025 годов. Кардинальным образом пересмотрен курс фармацевтической технологии. Ранее большую часть учебных часов отводили сегменту аптечной технологии, которая, к сожалению, потеряла свою актуальность. Теперь мы делаем ставку на преподавание фармацевтической технологии для нужд разработки и производства лекарственных средств. Ряд новых образовательных программ разработан при участии российских компаний – партнеров Института: «Валента Фармацевтика», Servier, «Биокад», «Технология лекарств» и других. В ближайшее время будем прорабатывать множество других дисциплин с нашими научными и бизнес-партнерами».

Пересматриваются и изменяются программы обучения старшекурсников. Так, первого сентября, студенты пятого курса Института фармации и трансляционной медицины прослушали вводную лекцию новой дисциплины «Регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских продуктов», которую прочитала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.

Для пятикурсников начнется преподавание предмета «Фармацевтический маркетинг», учебный план которого разработан при участии наших партнеров из отрасли.

Новая дисциплина стартует на кафедре организации производства иммунобиологических препаратов. Студенты будут изучать вопросы разработки и производства иммунобиологических препаратов на базе Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Все новые образовательные программы созданы в тесном взаимодействии с партнерами из фармотрасли, налаженного в рамках парадигмы: школа-университет – фарминдустрия.

«У студентов не будет проблем с прохождением производственной практики, отмечает Вадим Тарасов. - Компании, начавшие сотрудничать с нами, готовы принимать студентов на стажировку в различные отделы. Так, компания Roche, с которой летом подписан договор о сотрудничестве, уже осенью ждет на практику 15 человек в отдел маркетинга и медицинский отдел».

На фото: Вадим Тарасов.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
фармацевтическое образование
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
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