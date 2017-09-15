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Профильное образование - ключевое требование в большинстве вакансий для медпредставителей

15.09.2017

По данным службы исследований рекрутингового портала HeadHunter, 78% вакансий для медицинских представителей содержат требования к наличию у кандидатов профильного образования, сообщает «Фармперсонал». При этом в 8% предложений о найме строго указано, что сотрудник должен иметь именно медицинское образование, в 70% вакансий работодатели готовы рассматривать кандидатов с дипломами фармацевтических или медицинских вузов.

Как показали результаты исследования, подавляющее большинство медицинских представителей (86%) имеют высшее образование, со средним образованием в отрасли трудится 14% медпредставителей.

Знание английского языка среди категории медицинских представителей оставляет желать лучшего. Лишь 2% владеют иностранным свободно, 60% имеют только базовые знания, не знают английского языка 28% медпредставителей.

По словам партнера кадрового агентства Flex Татьяны Сосновской, хотя профильное образование для многих работодателей с фармрынка остается приоритетным критерием отбора медпредставителей, в последние годы вариативность требований к кандидатам расширилась. Эксперт выделяет четыре наиболее распространенных варианта условий, при которых кандидатура может рассмотрена.

Есть фармкомпании, которые готовы рассматривать кандидатов со средним специальным образованием и высшим непрофильным. Работодателей может устроить кандидат с высшим непрофильным образованием и опытом работы. Высшее профильное (медицинское/фармацевтическое) без опыта работы – тоже приемлемый вариант для ряда компаний. Кандидаты со средним специальным образованием, но с опытом работы также могут рассчитывать на внимание работодателей с фармрынка.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
медпредставители
работа
прием
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12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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