Проекты статей для первого тома Фармакопеи ЕАЭС будут выставлены на обсуждение

Проекты 36 общих статей для первого тома Фармакопеи Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрены на шестом заседании Фармакопейного комитета. В ближайшее время они будут размещены для предварительного обсуждения на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



В первый том Фармакопеи Союза, в частности, войдут общие статьи, которые планируется включить в разделы по химическим, физическим и физико-химическим методам анализа, испытаниям на предельное содержание примесей, методам количественного определения и биологическим испытаниям и некоторые другие. Рассмотрено также Руководство, регламентирующее порядок деятельности Фармакопейного комитета Союза.



Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, на заседании рабочей группы одобрены проекты актов Комиссии - Руководства по выбору тестов и критериев приемлемости в спецификациях на препараты из лекарственного растительного сырья, Требований к микробиологическим показателям препаратов из лекарственного растительного сырья, Руководства по выбору торговых наименований лекарственных препаратов.