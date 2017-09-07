Прививочная кампания против гриппа стартовала на Восточном экономическом форуме

Главный Государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова дала официальный старт прививочной кампании против гриппа на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме.

Выбор Восточного экономического форума как площадки для старта прививочной кампании против гриппа неслучаен – грипп приходит в Россию с восточных рубежей страны, первыми под удар попадают регионы Дальнего Востока.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, по прогнозам ВОЗ в эпидсезон 2017-2018 года в Северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа, один из которых ранее не циркулировал широко, и иммунитет к которому у россиян не сформирован.

За счет средств федерального бюджета закуплено и доставлено в регионы более 58 миллионов доз отечественной вакцины, включающей все три актуальных штамма.

За первый день работы прививочного кабинета прививку с актуальными штаммами уже получили более 60 человек, включая высоких гостей форума, журналистов и представителей организаторов форума.

Среди поддержавших акцию и личным примером призвавших защитить себя от гриппа министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрей Приданкин, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава Сергей Муравьев.

Бесплатно привиться против гриппа на стенде Роспотребнадзора можно в течение всего Восточного Экономического форума.