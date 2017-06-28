Прибыль «Красфармы» решено направить на реконструкцию предприятия

Акционеры ОАО «Красфарма» утвердили отчет о финансовых результатах компании за 2016 г. Выручка в 2016 г. составила 1 946 446 тыс. рублей против 1 666 258 тыс. рублей в 2015 г.

Чистая прибыль в 2016 году выросла до 188 658 тыс. рублей с 66 804 тыс. рублей в 2015 г.

Акционеры решили полученную прибыль направить на реализацию проекта реконструкции ОАО «Красфарма». Дивиденды за 2016 год не будут начисляться и выплачиваться.

Как сообщал «ФВ» ранее, начиная с 2014 г. ОАО «Красфарма» проводит техническое перевооружение производства, включающее в себя поэтапное создание производственных участков.

Продукция ОАО «Красфарма» востребована в 11 странах Европы, Средней и Южной Азии.