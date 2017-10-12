Презентации с конференции «Прямой контракт: выигрывают все!» доступны на сайте

На сайте pharmprojections.ru/conf1-17, посвященном прошедшей 21-22 сентября 2017 г. в Сочи конференции «Прямой контракт: выигрывают все!», организованной и проведенной газетой «Фармацевтический вестник», издательским домом «Бионика-Медиа» и компанией KST в рамках серии практических конференций «PROЕКЦИИ БУДУЩЕГО», размещены презентации участников и партнеров конференции.

Следующая конференция в рамках серии пройдет 1-2 февраля 2018 г. на горнолыжном курорте Роза Хутор и будет посвящена вопросам выбора и применения интеллектуальных инструментов, направленных на обеспечение и оптимизацию бизнес-процессов в розничном, дистрибьюторском и производственном звеньях цепочки поставок лекарственных средств в России и ЕАЭС. Под пристальным вниманием участников конференции будут разобраны негативные и позитивные аспекты следующих животрепещущих тем: маркетинговые контракты для производителей и ритейлеров; сериализация и маркировка для производителей и логистов; системы мониторинга и управления операционными и стратегическими изменениями модели развития для розницы, дистрибьюторов и производителей.

Более детальная информация о следующей конференции будет обновлена на странице проекта pharmprojections.ru; новые материалы по прошедшей конференции будут добавлены на странице pharmprojections.ru/conf1-17.

Смотрите также обзорную статью и видеорепортаж с прошедшей конференции.