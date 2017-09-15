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Представители фармбизнеса раскритиковали проект методики ценообразования

15.09.2017

Более острого и актуального вопроса, чем ценообразование, сегодня нет на фармацевтическом рынке, считает глава ГК «Герофарм» Петр Родионов. Такое мнение он высказал в ходе панельной сессии «Обращение новых лекарственных препаратов» в рамках конференции «Биотехмед-2017», проходящей 14 и 15 сентября в Геленджике.

Петр Родионов назвал предлагаемые государством проекты методики ценообразования и определения НМЦК переходом от инвестиционной модели фармотрасли к политике выживания. «К российской фарме изначально был дискриминационный подход: по ценообразованию, по доступу на рынок, - считает Родионов. - И только выравнивая возможности, мы получили доступ на рынок. Только благодаря этому мы в принципе можем говорить, что биотехнологии в России есть, что есть компании полного цикла, которые создают молекулу с нуля, инвестируют в разработки и производят субстанции здесь, на территории РФ. Большая часть заводов и лабораторий введены в эксплуатацию в последние пять лет, потому что мы получили хотя и жесткие, но понятные и прозрачные правила игры, позволяющие отсеивать неконкурентоспособных игроков. Теперь же мы переходим к политике выживания, как в Египте, Узбекистане или Турции: какие бы меры господдержки там ни предлагались – не «взлетает», потому что рынка нет, там такая модель ценообразования, что даже производство готовых лекарственных форм не имеет никакого смысла».

Льготное кредитование, субсидирование, фонд развития промышленности, постановление правительства № 1289, которое поддерживает производство субстанций на территории РФ – все это позволяет двигаться вперед. Но предложенные меры ценообразования и определения начальной цены лота блокируют работу этих мер поддержки, которые перестанут влиять на рынок. Перед вопросом ценообразования меркнут все остальные проблемы отрасли, считает г-н Родионов, так как придется сворачивать многие проекты, нацеленные на развитие.

Благодаря понижающему коэффициенту, закрепленному в проекте методики, предельный уровень рентабельности для инновационного оригинального препарата установлен на уровне 30%, отметил генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов. «Это называется инвестиционный потенциал фармотрасли, – негодует он. – Если такой документ будет принят, мы вынуждены будем переводить свои R&D подразделения в Чехию, например, и привозить свой препарат из-за границы, чтобы обойти эту 30%-ную рентабельность».

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Биотехмед
Фармвестник-ТВ
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12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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