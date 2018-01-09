Правительство выделяет 7,3 млрд рублей на создание электронно-лучевого компьютерного томографа с двойным источником излучения

Правительство РФ утвердило Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса РФ в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на реализацию проекта создания электронно-лучевого компьютерного томографа с двойным источником излучения. Соответственное постановление от 27.12.2017 г. № 1659 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Субсидия предоставляется Минпромторгом России для финансового обеспечения расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по созданию опытного образца томографа, в том числе работ по разработке составных компонентов (макетов сканирующей трубки, системы отклонения, высоковольтных источников питания, системы мишеней, системы реконструкции данных, системы объемной визуализации и отображения данных, системы компьютерного управления и программного обеспечения (программ для ЭВМ), системы детекторов сбора данных и системы обработки данных), а также работ по интеграции составных компонентов в опытный образец томографа. Финансовое обеспечение расходов на выполнение работ по созданию томографа осуществляется путем перечисления средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, акционерному обществу "РЗМ технологии" в виде займа с последующим его погашением путем увеличения уставного (складочного) капитала акционерного общества.

Основные технические параметры создаваемого компьютерного томографа, области его клинического применения и конкурентные преимущества, основанные на уникальных запатентованных решениях и современной электронной базе, определили специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России совместно с международным коллективом ученых и разработчиков.

Общий объем реализации проекта создания томографа за весь срок реализации (2017–2020 годы) составит 7,3 млрд рублей.

Потребность субъектов Федерации в компьютерных томографах на 2017–2019 годы составляет около 500 единиц.

Соглашением о предоставлении субсидии должны быть установлены показатели результативности предоставления субсидии в виде двух опытных образцов томографа к 2020 году, двух предполагаемых к получению патента и (или) секрета производства к 2022 году, около 200 вновь создаваемых и модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест к 2026 году, 6 млрд рублей объема экспорта продукции, которая будет создана в рамках проекта к 2026 году.