Правительство выделило регионам более 31 млрд рублей на лекарственное обеспечение

Председатель правительства Дмитрий Медведев 27 декабря 2017 г. подписал распоряжение №2965-р, которое утвердило распределение в 2018 г. субвенций бюджетам субъектов Федерации в размере 31,651 млрд руб.

Деньги выделены на финансирование обеспечения лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 декабря 2017 года. Как отметил тогда Дмитрий Медведев, право на получение такой социальной помощи есть у более чем трех миллионов человек.

Самую большую сумму получит Москва – 4,66 млрд руб., Санкт-Петербург – 1,39 млрд руб. Чуть больше миллиарда рублей будут направлены в Татарстан, Краснодарский край, Московскую и Свердловскую области. Меньше всего получит город Байконур – 2,34 млн, также небольшие суммы предусмотрены для Чукотского и Ненецкого автономных округов, 15,8 млн и 24 млн руб. соответственно.

В 2017 г. правительство сначала также выделило 31,6 млрд руб. Однако в течение года объем субвенций увеличивался, итоговая сумма составила 33,8 млрд руб.