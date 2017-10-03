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Правительство утвердило Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности

03.10.2017
Фото: premier.gov.ru

Правительство РФ утвердило Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение №2045-р от 25.09.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам.

Стратегией, в частности, предусматриваются:

- изучение механизмов возникновения антимикробной резистентности и системный мониторинг её распространения;

- совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью;

- разработка противомикробных препаратов и альтернативных методов, технологий и средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний человека, животных и растений;

- информирование населения по вопросам применения противомикробных препаратов и проблемам антимикробной резистентности;

- обеспечение межведомственного взаимодействия и развитие международного сотрудничества в области предупреждения и ограничения антимикробной резистентности.

Стратегию планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе (до 2020 года) предусматривается повышение осведомленности населения о рациональном применении противомикробных лекарств, их адекватной замене, недопустимости самолечения, увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики и здорового образа жизни; повышение выявляемости резистентности к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам форм возбудителей инфекционных болезней людей, животных и растений, установление базовых показателей, характеризующих распространённость антимикробной резистентности.

На втором этапе (до 2030 года) планируется снижение количества случаев, связанных с оказанием медицинской помощи, инфекционных заболеваний, которые вызваны микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.

«Реализация Стратегии позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний», – отметили в пресс-службе правительства.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
резистентность
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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