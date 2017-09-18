Правительство рассмотрит новую версию закона о дистанционной торговле лекарствами

Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ подготовила новую версию законопроекта о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами после его обсуждения с профессиональным сообществом. Теперь законопроект будет рассмотрен на одном из заседаний Правительства.

Законопроектом предлагается предоставить право дистанционной розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения аптекам и ветеринарным аптекам. Кроме того, предлагается уточнить определения понятий «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» в части введения нового вида работ (услуг) по розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом, осуществляемых в рамках фармацевтической деятельности.

Одновременно предусматривается введение запрета на дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами. В этих целях предлагается внести изменение в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части включения сведений о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Кроме того могут быть скорректированы полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств. Вместо досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о дистанционной продаже рецептурных лекарств, возможно, будет только ограничение доступа к ним.

В целях приведения в соответствие норм федеральных законов «Об обращении лекарственных средств» и «О наркотических средствах и психотропных веществах» предлагается разрешить включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в устанавливаемый органами исполнительной власти субъектов Федерации перечень лекарственных препаратов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населённых пунктах, где отсутствуют аптечные организации.