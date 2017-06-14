Правительство поддержало законопроект о фармдеятельности медорганизаций, расположенных в труднодоступных местностях

В Правительстве РФ рассмотрели законопроект о фармацевтической деятельности медицинских организаций, расположенных в труднодоступных местностях. Проект федерального закона №67643-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"» внесен Архангельским областным Собранием депутатов. Законопроектом предусматривается установление возможности осуществления фармацевтической деятельности медицинскими организациями и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными на труднодоступных территориях городских населенных пунктов, в которых отсутствуют аптечные организации.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, такие территории являются труднодоступными в силу своего географического положения, зачастую они находятся на островных территориях.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки по замечаниям юридико-технического характера», ­– сообщается на сайте правительства.

Как писал ранее «ФВ», отрицательное заключение на законопроект вынес Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Как указано в заключении, подписанном председателем комитета Алексеем Диденко, понятие «труднодоступная территория городского населенного пункта» отсутствует в законодательстве, а существующий термин «отдаленные и труднодоступные местности» не расшифровывается.