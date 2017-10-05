Правительство намерено не допустить интернет-торговлю рецептурными препаратами

Правительство РФ предлагает ввести запрет на интернет-торговлю рецептурными медикаментами, а сайты аптечных предприятий, нарушающие эти правила, будут блокироваться в досудебном порядке. Об этом заявил сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Кабинета министров.

«Сегодня обсудим ряд поправок в законы, которые регулируют розничную торговлю лекарствами дистанционным способом. Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правило дистанционной продажи, дистанционной розничной торговли», - отметил он.

По словам Д. Медведева, продавать можно будет только те лекарства, которые в обычной сети отпускаются без рецепта. При этом он добавил, что запрет будет распространяться также на интернет-торговлю наркотическими и психотропными лекарствами.

«Аптечные сайты, которые будут эти правила нарушать, подлежат закрытию – они будут блокироваться в досудебном порядке»,– сказал премьер-министр РФ, уточнив, что такие сайты будут включаться в реестры ресурсов, которые содержат запрещенную для распространения информацию.

Д. Медведев указал также, что интернет-торговлей смогут заниматься только те аптеки, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность.

«Она (лицензия) включает себя не только продажу, но и определенные условия приема и хранения лекарств», - заключил он.

Между тем, запрет на розничную торговлю рецептурными препаратами дистанционным способом вызывает беспокойство у представителей профильного сообщества. Так, ААУ «СоюзФарма» направила в Минздрав письмо, в котором просит министерство еще раз вернуться к рассмотрению вопроса о возможности реализации дистанционным способом рецептурных препаратов, подкрепленной соответствующими нормативными требованиями. По мнению ассоциации, такой запрет не только не изменит в лучшую сторону, но даже ухудшит ситуацию по обеспечению надлежащей доступности лекарственной помощи для категорий, особенно нуждающихся в подобной услуге (тяжелобольных, одиноких людей, матерей, находящихся в отпуске по уходу за малолетними детьми, и др.).