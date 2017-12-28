Правительство намерено усовершенствовать механизмы целевого обучения

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"» в части совершенствования целевого обучения.

Цель законопроекта – формирование эффективного механизма удовлетворения потребностей экономики квалифицированными кадрами со средним профессиональным и высшим образованием, в том числе направленного на приоритетное обеспечение потребности в кадрах тех субъектов Федерации, где региональным рынком труда не может быть восполнен имеющийся дефицит кадров. В договоре о целевом обучении будут устанавливаться срок трудовой деятельности выпускника в организации и срок трудоустройства в эту организацию.

В случае неисполнения обязательств в рамках договора целевого обучения предусматривается штраф в размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Федерации или местного бюджета, за счет средств которых обучается гражданин.

В число условий договора о целевом обучении законопроектом предлагается включить обязательство гражданина по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении. Это позволит обеспечить защиту интересов работодателя в случае отчисления гражданина из образовательной организации ранее завершения срока освоения основной образовательной программы.

Прием на целевое обучение будет осуществляться по специальностям и направлениям подготовки в пределах определенной квоты. Такая квота будет устанавливаться Правительством России, органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления (в зависимости от источников финансирования контрольных цифр приема с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей).