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Правительство Москвы объявило о закупке трех препаратов для больных лейкозом и диабетом

27.09.2017

На площадке проекта «Биржа торгов» в Москве (ВДНХ) Департамент по конкурентной политике Москвы 27 сентября провел публичное обсуждение предстоящих торгов по трех препаратам, запланированных Агентством по закупкам Департамента здравоохранения города Москвы и уже размещенных на электронной площадке торгов ЕАИСТ. Речь идет о 2300 упаковках препарата Азацитидин для льготного лечения больных миелодиспластическим синдромом и лейкозом, начальная минимальная цена контракта (НМЦК) составит 102 623 010 рублей, о 34 тыс. упаковок Инсулина Деглудека, на сумму НМЦК 243 401 580 рублей и 38 тыс. упаковок Инсулина Гларгина, НМЦК составит 178 229 880 рублей. Все препараты числятся в перечне ЖНВЛП. Закупаемые лекарства предназначены для лечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Как отметил при обсуждении лотов главный внештатный специалист гематолог ДЗМ Вадим Птушкин, Азацитидин назначают больным, не способным переносить химиотерапию. Препарат уменьшает количество опухолевых клеток крови и улучшает показатели выживаемости в сравнении с низкодозной химиотерапией. Единственный производитель, зарегистрировавший препарат на российском рынке – швейцарская компания Celgene International, российских аналогов этого препарата не существует.

Единственным участником аукциона и поставщиком препарата после предыдущих торгов была компания, производящая вторичную упаковку в России - ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Оба препарата инсулина, закупаемых ДЗМ, обладают пролонгированным действием и снижают зависимость от своевременной инъекции, что по мнению врачей, улучшает качество жизни пациентов. Как пояснил директор ГБУ «Центр клинических исследований и оценки медицинских технологий ДЗМ Константин Кокушкин, Инсулин Гларгин закупается дополнительно, ранее было закуплено 168 тысяч упаковок.

Объем закупок Инсулина Деглудек вырос по сравнению с прошлым годом.

«Хороший гипогликемический эффект и низкое колебание сахаров в течение суток дало нам возможность использовать препарат у большего числа больных, и если в 2016 году мы заказывали 10 тыс. упаковок, то в этом году – 17 тыс. для 1,5 тыс. больных сахарным диабетом», - пояснила заведующая организационно-методическим отделом по эндокринологии ГБУЗ «Эндокринологический диспансер» Лариса Дорофеева.

Как пояснил Константин Кокушкин, Инсулин Деклудек производит датская компания Novo Nordisk, которая в настоящее время локализует его производство в Калуге. Гларгин выпускает французская компания Sanofi.

«Эти препараты фигурируют не только в перечне ЖНВЛП, но и в мировых стандартах лечения сахарного диабета. В настоящее время производство этих препаратов проходит локализацию в России - на уровне вторичной упаковки» - отметил чиновник.

В общей сложности закупаемые препараты инсулина обеспечат потребность 52 тыс. больных сахарным диабетом первого и второго типов.

Прием заявок для участия в объявленных торгах продлится до 10 октября.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
Москва
ЖНВЛП
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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