Правительство добавило на лекарства для льготников 719,94 млн рублей

Правительство РФ утвердило распределение субвенций, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение №2263-р от 16.10.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Во II квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 127,858 тысячи человек и составило 3 590,838 тысячи человек.

В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 719,94 млн рублей (до 33,826 млрд рублей).

Подписанным распоряжением внесены соответствующие изменения в распоряжение №2771-р.