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Правительство добавило на лекарства для льготников 719,94 млн рублей

18.10.2017

Правительство РФ утвердило распределение субвенций, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение №2263-р от 16.10.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Во II квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 127,858 тысячи человек и составило 3 590,838 тысячи человек.

В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 719,94 млн рублей (до 33,826 млрд рублей).

Подписанным распоряжением внесены соответствующие изменения в распоряжение №2771-р.

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Метки
лекарственное обеспечение
льготники
Фармвестник-ТВ
18.10 ФармNEWS: «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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