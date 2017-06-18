Поздравление от коллектива «Нацимбио» по случаю Дня медицинского работника

Уважаемые коллеги, искренне поздравляем вас с Днем медицинского работника!

Ваш труд благороден, непрост, ответственен, и те, кто выбрал эту профессию, без преувеличения посвятили свою жизнь служению людям. Ваши надежные, уверенные руки и отзывчивые сердца помогают сохранять здоровье и жизнь нашим гражданам. Ваши будни посвящены самой важной миссии – помощи нуждающимся, и только вы и ваши близкие знают, как много сил, эмоций и энергии это требует.

Желаем вам вдохновения, благополучия, счастья и любви, и пусть ваша доброта и отзывчивость возвращаются вам сторицей!

С уважением, коллектив «Нацимбио»