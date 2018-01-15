Поставщик и аптека оштрафованы на 2,45 млн рублей за торговлю фальсификатом

В ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области обратился гражданин, который усомнился в подлинности лекарства, приобретенного через сайт интернет-аптеки.

Надзорное ведомство установило, что данный сайт принадлежит ООО «ВТ-ФАРМ», которое занимается реализацией лекарственных средств в аптечном пункте в Москве и незаконно - через Интернет (на территории РФ интернет-продажа фармпрепаратов пока запрещена).

В ходе выездной проверки сотрудники Росздравнадзора обнаружили в аптечном пункте лекарственный препарат «Кетостерил» серии 18H2307, который подлежал изъятию из оборота на основании письма Росздравнадзора от 11.03.2016 № 02и-499/16. Данный препарат предлагался к приобретению с доставкой (соответствующее предложение было размещено на сайте интернет-аптеки).

После исследования препарата «Кетостерил» в ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора» подтвердилось, что в изъятом образце лекарства отсутствует действующее вещество, что создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

По выявленным фактам ТО Росздравнадзора возбудил в отношении ООО «ВТ-ФАРМ» административные дела и передал материалы проверки в судебные органы.

Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, суд вынес решение о наказании юридического лица (штраф в 1 млн руб.), генерального директора (штраф 300 тыс. руб.) и заведующего аптечным складом (150 тыс. руб.).

Поставщик фальсифицированного препарата «Кетостерил» в аптечное учреждение - ООО «ФАРМОПТТОРГ» - также привлечен Арбитражным судом города Москвы к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ с назначением штрафа в 1 млн руб. Кроме того, в связи с выявлением грубых нарушений в деятельности указанной организации, Росздравнадзор направил в суд заявление об аннулировании лицензии на фармацевтическую деятельность. Также в настоящее время в суде рассматривается дело в отношении генерального директора ООО «ФАРМОПТТОРГ».

Кроме того, ТО Росздравнадзора издал приказ о досудебном закрытии сайта интернет-аптеки.

Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, 11 января 2018 года интернет-сайт принудительно заблокирован дата-центром.