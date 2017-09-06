 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
189

Поручение Президента РФ по обеспечению российскими лекарственными препаратами для лечения гемофилии выполнено

06.09.2017

По решению Комиссии Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных препаратов, заседание которой состоялось 31 августа 2017, лекарственный препарат «Иннонафактор» компании «Генериум» был включен в перечень 7-ми высокозатратных нозологий.

Включение стало возможным благодаря совместным усилиям губернатора Владимирской области, Минпромторга РФ, Минздрава РФ, а также письменному поручению Президента РФ Владимира Путина от 2014 года, которое касалось доступности российскому здравоохранению инновационных препаратов для лечения гемофилии, произведенных в России.

Инициативу по включению первого рекомбинантного фактора свертывания крови IX отечественного производства в перечень 7-ми ВЗН поддержало Всероссийское общество гемофилии (ВОГ). «Мы выражаем удовлетворение по поводу решения комиссии о включении Иннонафактора в перечень 7-ми нозологий, - отметил президент ВОГ Ю.А. Жулёв. - Обусловлено это в первую очередь тем, что препарат прошел обширные клинические исследования с участием наших пациентов и подтвердил свою эффективность. Кроме того, это решение повысит импортонезависимость страны от препаратов, произведенных за рубежом, и даст более широкий выбор врачам и пациентам».

«Мы проделали большой путь, который позволит обеспечить отечественными препаратами больных гемофилией в России», - подчеркнул генеральный директор АО «Генериум» Д.А. Кудлай.

С появлением «Генериума» Россия стала единственной страной в мире, которая обладает технологиями производства всех рекомбинантных факторов свертывания крови.

Доступность первого отечественного рекомбинантного фактора свертывания крови IX позволит гарантированно обеспечить пациентов Российской Федерации, страдающих гемофилией В, эффективным и безопасным лекарственным средством, обеспечив высокий профиль вирусной безопасности и длительный, бесперебойный прием препарата.

Источник публикации: АО «Генериум»

Материалы по теме
16.08.2017 Экспортный потенциал
27.06.2017 Генериум на международном форуме фтизиатров в Новосибирске
20.06.2017 Генериум на выставке отечественной фарминдустрии в Госдуме
09.06.2017 Дмитрий Кудлай: «Реализация государственно-частного партнерства способствует осуществлению долгосрочных проектов и формированию благоприятного инвестиционного климата»
01.06.2017 Биотехнопарк «Генериум» поздравил владимирских школьников
Метки
ЗАО «Генериум»
АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Персоны
Кудлай Дмитрий Анатольевич

Генеральный директор АО «Генериум»
Фармвестник-ТВ
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения