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Портфельная компания «Роснано» запустит 15 модифицированных дженериков

15.09.2017

Как сообщил «ФВ» вице-президент по исследованиям и разработке продуктов «НоваМедика» Рустам Иксанов, в 2018 году планируется разрабатывать порядка пятнадцати препаратов на основе молекул в направлении гастроэнторологии, психоневрологии и лечения боли. Сейчас компания разрабатывает 5 новых препаратов. Еще десять проектов планируют создавать в новой R&D-лаборатории во второй половине 2018 года. В 2022-2023 годах компания хочет запустить в продажу зарегистрированные препараты. Большинство модифицированных дженериков планируется сделать рецептурными.

«Мы видим возможность улучшить существующую молекулу. Например, повысить эффективность доставки. За счет ввода в состав лекарственного препарата вещества-носителя, которое позволит всасываться или действовать активному веществу, - сообщил Рустам Иксанов.

Генеральный директор компании Александр Кузин в августе заявил, что уровень задач, который ставится перед R&D-подразделением, является настоящим вызовом в текущей ситуации на российском фармрынке.

Стратегия развития супердженериковых препаратов в компании связана, в том числе, с постоянным ростом стоимости вывода оригинального лекарственного препарата на рынок, отмечает г-н Иксанов. Расходы на модификацию молекулы значительно скромнее оригинальной разработки – по разным данным до 50 млн долл., а сроки проекта - 4-5 лет.

«НоваМедика» была создана в 2012 году, как «портфельная» компания «Роснано» и венчурного фонда Domain Associates LLC. R&D-центр начал работать в конце 2016 года.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
дженерики
РОСНАНО
Персоны
Кузин Александр

Генеральный директор «НоваМедика»
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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