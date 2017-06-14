Поправки к протоколу: принять и внедрить

Для спонсора клинического исследования поправка к протоколу прежде всего означает увеличение бюджета и сроков проведения исследования. Это подтверждается статистикой Центра изучения разработки лекарств при Университете Тафтса (США), опубликованной в 2016 году.

При анализе более 800 протоколов Центр определил самые частые причины внесения поправок, их влияние на ход исследования и возможные пути оптимизации их внедрения.

Согласно исследованию, 23% поправок можно было предотвратить при детальной разработке первой версии протокола. Однако большей части поправок избежать было нельзя, так как менялась стратегия и структура исследования. Среди наиболее частых причин поправок также называют получение новых данных о безопасности препарата, изменения технологии производства, требования регуляторных органов.

Иногда дизайн протокола предполагает последующие поправки, например, в исследованиях с расширением когорт. Одно из онкологических исследований компании Merck насчитывает уже 50 поправок к протоколу, и пока оно продолжается, утверждать, что их больше не будет, нельзя.

Основным инструментом для сбора и структурирования клинических данных служит электронная Индивидуальная Регистрационная Карта (эИРК/еCRF) субъекта исследования, которая обеспечивает непрерывность сбора и целостность данных.

Как эффективно реализовать изменения протокола в эИРК, рассказывает Анна Поликарова, Директор по операционному управлению компании Data Management 365 (DM 365):

«До начала клинического исследования мы тщательно анализируем протокол и сопутствующие документы, преследуя практические цели: оптимальный дизайн эИРК обеспечит сбор необходимого и достаточного количества данных в формате, удобном для выгрузки и последующей статистической обработки.

На этапе написания протокола сотрудничество между медицинским писателем, медицинским монитором, специалистом по обработке данных и биостатистиком позволяет продумать дизайн исследования так, чтобы в ходе его необходимость внесения поправок стала минимально вероятной.

Поправки к протоколу делятся на существенные и несущественные. Несущественные поправки довольно легко реализуются и обычно не оказывают большого влияния на сбор данных. Однако не стоит их недооценивать. Например, даже незначительное изменение формулировки вопроса для оценки по визуальной аналоговой шкале может повлиять на результат.

Гораздо сложнее справиться с существенными поправками, не предусмотренными заранее: изменениями в дизайне исследования, процедуре информированного согласия и отбора субъектов, в их возрастном диапазоне или критериях включения/невключения; изменениями в продолжительности применения и дозировании исследуемого препарата, изменениями в оценке результатов предыдущих исследований, соотношения польза/риск; лекарственных взаимодействий; заменой или привлечением нового ответственного исследователя или центра в новой стране и т.д.

Огромное значение имеют возможности используемой системы сбора данных. Протестировав и сравнив ряд EDC (Electronic Data Capture) платформ, мы выбрали электронную систему, разработанную нашим партнером Flex Databases, которая отличается гибкостью, позволяя последовательно и параллельно внедрять более одной поправки к протоколу.

Например, если изменения касаются ранее заполненных форм, система предоставит исследователю возможность довнести данные без перезаполнения эИРК. EDC помогает избежать ошибок и перейти на новую версию протокола в кратчайшие сроки без потери уже собранных данных.

В применяемой нами системе EDC заложена возможность настроить индивидуальные пути для субъектов, проходящих процедуры по разным версиям протокола или поправкам к нему, с уникальным набором форм, что позволяет применить раздельный подход к обработке данных.

Что касается онлайн отчетов, в том числе аналитических, они обновляются автоматически, без дополнительных настроек.

Нам приходилось решать самые нетривиальные вопросы в ходе обновления протокола и базы данных. Так, в одном из идущих проектов несколько раз поменялись критерии включения/невключения, и наша команда реализовала в системе возможность выбрать, по какой версии протокола оценивается соответствие субъекта условиям участия в исследовании. В зависимости от выбора, система предлагает нужную форму критериев включения/невключения и актуальный набор остальных форм.

Поправки к протоколу – естественная часть клинического исследования. Не стоит их опасаться. Своевременный и профессиональный подход позволяет справиться с любыми задачами».